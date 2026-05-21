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Elías Suárez participó en el Smart City de una charla virtual con docentes de toda la provincia

El mandatario pudo saludar a los docentes de establecimientos educativos ubicados en distintos puntos del territorio provincial.

Hoy 14:23

El gobernador Elías Suárez participó este jueves por la mañana de la charla vía streaming sobre el Plan de Alfabetización Digital y su impacto en la comunidad educativa especialmente del interior santiagueño, que se realizó desde el stand del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en el Smart City Expo que se desarrolla en el Centro de Convenciones Fórum.

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Durante la conexión, el mandatario pudo saludar a los docentes de establecimientos educativos ubicados en distintos puntos del territorio provincial, encuentro virtual en el que también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif, y el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli.

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Finalizado este enriquecedor encuentro, Suárez pasó también por otros espacios de la muestra tecnológica. Visitó el stand del programa “Santiago crece con vos”, del Ministerio de Educación.

También el espacio de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias (Fepuse) donde pudo dialogar con representantes vinculados a la innovación tecnológica, la transformación digital y el desarrollo urbano inteligente.

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