Milton Delgado es seguido desde Europa y podría dejar Boca en el próximo mercado

Hoy, con 63 partidos disputados con la camiseta azul y oro y apenas 20 años, el volante aparece como una de las grandes joyas del fútbol argentino.

Hoy 14:37

Mientras Boca Juniors se juega gran parte del semestre frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, en el club también empiezan a mirar de reojo el próximo mercado de pases. Y uno de los nombres que aparece como posible salida es el de Milton Delgado, quien despertó el interés de varios equipos europeos.

El mediocampista de apenas 20 años viene siendo seguido por tres clubes del Viejo Continente: Inter de Italia, Bournemouth de Inglaterra y Besiktas de Turquía. Por ahora, se trata solamente de sondeos y ninguno avanzó formalmente con una oferta ni consultó condiciones, aunque en Boca saben que su proyección lo convierte en uno de los futbolistas con mayor chance de emigrar.

El interés del Inter representa, sin dudas, el escenario más fuerte desde lo deportivo. El conjunto italiano viene de consagrarse campeón de la Serie A con Lautaro Martínez como una de sus grandes figuras y observa con atención al juvenil xeneize pensando en el futuro. Sin embargo, el panorama en el mediocampo del Neroazzurro es altamente competitivo, con nombres consolidados como Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu y Henrikh Mkhitaryan.

Por otro lado, el Bournemouth atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El equipo inglés aseguró por primera vez su clasificación a una competencia europea y disputará la próxima Europa League, lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva para Delgado pensando en un salto competitivo dentro de una de las ligas más importantes del mundo.

El tercer interesado es Besiktas, de Turquía. Aunque desde lo económico podría resultar una propuesta importante, aparece como la opción menos seductora desde lo futbolístico. El club de Estambul jugará la próxima UEFA Conference League tras finalizar cuarto en su campeonato doméstico.

No es la primera vez que Delgado aparece en el radar internacional. En el último mercado ya habían preguntado por él Inter Miami y CSKA Moscú, mientras que a fines de 2025 también mostró interés el grupo BlueCo, propietario de Chelsea y Racing de Estrasburgo.

A fines del año pasado, el volante renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2028 y el club le fijó una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. En la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme consideran que solo una oferta cercana a ese monto podría abrir la puerta a una transferencia.

Delgado debutó en abril de 2024 de la mano de Diego Martínez, en un empate ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Más tarde logró consolidarse con Fernando Gago, aunque perdió terreno con la llegada de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, sus actuaciones en el Mundial Sub-20 de Chile, donde ganó el Balón de Bronce, sumadas a las lesiones en el plantel y los elogios públicos de Leandro Paredes, le permitieron volver a ganarse un lugar importante.

Hoy, con 63 partidos disputados con la camiseta azul y oro y apenas 20 años, Milton Delgado aparece como una de las grandes joyas del fútbol argentino y podría estar transitando sus últimos meses en Boca antes de dar el salto definitivo a Europa.