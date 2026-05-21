Roma quiere retener a Dybala y complica el sueño de Boca

El club italiano volvió a ofrecerle la renovación a La Joya, aunque con una importante reducción salarial. En el Xeneize siguen atentos a la situación del gran anhelo de Juan Román Riquelme.

Hoy 15:20

La novela de Paulo Dybala suma un nuevo capítulo y en Boca Juniors siguen cada movimiento con atención. Cuando parecía que el ciclo del cordobés en la Roma se acercaba a su final y el panorama empezaba a abrirse para el Xeneize, el club italiano decidió avanzar nuevamente con una propuesta de renovación para intentar retenerlo.

El contrato del campeón del mundo finaliza el próximo 30 de junio y la dirigencia de la Loba ya le presentó una nueva oferta para extender el vínculo por una temporada más. Sin embargo, el principal obstáculo vuelve a ser económico: Roma pretende reducir considerablemente el salario anual del futbolista debido a la pérdida de protagonismo que sufrió en el último tiempo a raíz de las lesiones.

Por ahora, las negociaciones continúan abiertas y todavía no existe un acuerdo entre las partes. El entorno de Dybala considera insuficiente la propuesta y el jugador tampoco tiene decidido su futuro inmediato, por lo que no tomará una decisión apresurada.

En el medio aparece Boca, que sigue ilusionado con la posibilidad de incorporar a una de las grandes figuras del fútbol argentino. En La Ribera saben que la operación es compleja, pero mantienen la expectativa de poder avanzar si finalmente el delantero queda libre.

Además, el contexto deportivo también juega un papel importante. Este domingo, Roma visitará a Hellas Verona en la última fecha de la Serie A y una victoria le asegurará la clasificación a la próxima Champions League, un factor que seduce fuertemente a Dybala y que podría inclinar la balanza a favor de su continuidad en Europa.

Dentro del club italiano, el atacante cuenta con respaldo absoluto. Tanto el entrenador Gian Piero Gasperini como el propietario Dan Friedkin le manifestaron públicamente su deseo de que continúe en el plantel. Y el propio futbolista dio una señal importante al aceptar sentarse a negociar, algo que en Italia interpretan como un gesto de predisposición para seguir.

Mientras tanto, en Boca siguen atentos a cada avance de la negociación. Juan Román Riquelme lo considera una prioridad absoluta y sueña con sumarlo como gran figura para el segundo semestre. Además, Leandro Paredes, amigo íntimo y compañero suyo en la Selección Argentina, continúa insistiendo para convencerlo de ponerse la camiseta azul y oro.

Otro detalle que alimentó la ilusión xeneize fue el reciente cambio de representación del futbolista. Dybala ahora trabaja junto a Kristian Bereit, de la agencia KMB, vinculada en los últimos años a varias incorporaciones de Boca como Ander Herrera, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar, Marcos Rojo y Sergio Romero.

Por ahora, el futuro de La Joya sigue abierto. Roma insiste para retenerlo, Boca espera agazapado y Dybala analiza cuidadosamente cuál será el próximo paso de su carrera.