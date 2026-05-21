River llega diezmado a la final ante Belgrano y Coudet pierde piezas clave

El Millonario afrontará la definición del Torneo Apertura con varias bajas sensibles por lesión. Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Matías Viña no estarán disponibles para el duelo del domingo en Córdoba.

Hoy 16:00

Luego del agónico empate frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, en River ya cambiaron rápidamente el chip y apuntan todos los cañones a la gran final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano, que se jugará el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sin embargo, el panorama para Eduardo Coudet no es el ideal. Más allá del envión anímico por mantenerse competitivo en ambos frentes, el entrenador deberá afrontar la definición con importantes ausencias en el equipo titular debido a una larga lista de lesiones que golpeó fuerte al plantel en las últimas semanas.

Montiel, una baja muy sensible

Uno de los que quedó descartado es Gonzalo Montiel, quien venía arrastrando molestias musculares desde la previa del partido frente a Gimnasia. El lateral derecho apenas pudo disputar el primer tiempo de la semifinal ante Rosario Central y luego fue reemplazado por Fabricio Bustos.

Los estudios confirmaron un desgarro en el cuádriceps izquierdo, una lesión que lo dejará afuera de la final y que incluso pone en duda su estado físico de cara al próximo Mundial con la Selección Argentina. Los tiempos de recuperación demandarán entre tres y cuatro semanas.

Driussi tampoco estará en Córdoba

Otra ausencia de peso será la de Sebastián Driussi, una de las grandes figuras ofensivas del equipo. El delantero sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha tras una dura infracción de Franco Ibarra y tendrá al menos un mes de recuperación.

La lesión representa un golpe importante para River, ya que Driussi había sido uno de los futbolistas más determinantes del semestre y llegaba en un gran momento futbolístico.

Aníbal Moreno y Viña, también descartados

En el mediocampo, Aníbal Moreno tampoco podrá estar presente en la final. El volante sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha luego de un mal movimiento que lo obligó a abandonar la cancha. Aunque la lesión es menos grave que la de Driussi, no llegará en condiciones para jugar ante Belgrano.

A su vez, Matías Viña quedó marginado por un desgarro en el aductor derecho sufrido en la previa del encuentro con Bragantino. El uruguayo estaba proyectado para ser titular debido a que Marcos Acuña no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico.

Con este panorama, Coudet deberá rearmar el equipo y buscar alternativas en un plantel exigido por la doble competencia y la intensa seguidilla de partidos de las últimas semanas.

Pese a las bajas, el entrenador se mostró optimista luego del empate copero y dejó un mensaje de confianza de cara a la final: “Hay que prepararnos de la mejor manera, recuperar a los que jugaron hoy y después tocará jugar la final, que no es nada fácil. Vamos a tratar de hacer una gran final. Creo que llegamos muy bien”, aseguró el DT del Millonario.