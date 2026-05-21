Sarmiento y Agua y Energía se ponen al día en la Liga Santiagueña

Se miden en el marco de la fecha 2 del Torneo Anual. Se juega en el Ciudad de La Banda desde las 16:30.

Hoy 14:53

Sarmiento y Agua y Energía se pondrán al día este jueves cuando se enfrenten por el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, en un duelo que fue reprogramado y finalmente se disputará esta tarde en el Ciudad de La Banda.

El compromiso de primera división comenzará desde las 16:30, mientras que previamente jugarán las divisiones reserva a partir de las 14:30, en una jornada importante para ambos equipos pensando en acomodarse en la tabla de posiciones.