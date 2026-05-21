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Nueva fecha del Día de Goku en Jujuy confirmada para mayo

El Día de Goku en Jujuy, reprogramado por condiciones climáticas, se llevará a cabo el 23 de mayo en el Multiespacio General Arias, ofreciendo actividades y propuestas para fanáticos del anime y sus familias.

Hoy 15:16

El Día de Goku en Jujuy, que fue suspendido debido a condiciones climáticas adversas, tiene una nueva fecha confirmada. Este evento se llevará a cabo el 23 de mayo en el Multiespacio General Arias, comenzando a las 15 horas.

Durante esta jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de stands de comida, figuras coleccionables, ropa y papelería, brindando opciones tanto para quienes deseen comprar como para aquellos que quieran explorar y compartir una tarde diferente.

Este evento está diseñado para ser un punto de encuentro para los seguidores del anime en Jujuy, combinando cultura, comunidad y entretenimiento. También está abierto a familias y a personas interesadas en acercarse al mundo de Dragon Ball.

La convocatoria se realiza en el marco de los 40 años de Dragon Ball, una de las series más icónicas a nivel mundial, que ha dejado una huella profunda en varias generaciones.

Con esta celebración, Jujuy se unirá a la conmemoración del Día de Goku, un evento especial que reunirá a fanáticos de la obra creada por Akira Toriyama y a quienes han seguido las aventuras de Goku y sus amigos a lo largo de los años.

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