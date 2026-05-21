El Cine Renzi renovó su cartelera con terror, cine nacional y propuestas para fanáticos de Star Wars

La programación del 21 al 27 de mayo incluirá documentales, películas de suspenso, producciones argentinas y una esperada historia del universo galáctico.

Hoy 15:45

El Cine Teatro Municipal Renzi presentó su nueva programación cinematográfica correspondiente del 21 al 27 de mayo, con una cartelera variada que reúne documentales deportivos, cine de terror, producciones nacionales y aventuras de ciencia ficción.

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Las funciones comenzarán diariamente a las 16:15 con la proyección de El Partido, un documental argentino dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, basado en el libro del periodista y escritor Andrés Burgo.

La película revive uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol mundial: el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, un partido atravesado por la emoción, la tensión deportiva y el contexto histórico posterior a la Guerra de Malvinas. El documental reconstruye los hechos y testimonios que rodearon aquel encuentro inolvidable.

Más tarde, a las 18:15, llegará el turno del suspenso y el terror con El Pasajero del Diablo. La historia sigue a una pareja que, tras presenciar un accidente mortal durante un viaje, comienza a ser perseguida por una entidad demoníaca que no se detiene y los acecha constantemente, convirtiendo su recorrido en una desesperante lucha por sobrevivir.

El cine nacional también tendrá un lugar destacado dentro de la programación mediante el Espacio INCAA con la proyección de Risa y la Cabina del Viento, dirigida por Juan Cabra. Las funciones están previstas para los días 23 y 31 de mayo a partir de las 20.

La producción mezcla drama, fantasía y realismo mágico para contar la historia de Risa, una niña de 10 años que encuentra un antiguo teléfono público en Ushuaia capaz de conectarla con familiares fallecidos. A cambio de poder volver a escuchar la voz de su padre, la pequeña deberá ayudar a esas personas a cumplir sus últimos deseos.

Finalmente, a las 22 se proyectará The Mandalorian y Grogui, una de las propuestas más esperadas por los seguidores del universo Star Wars.

La película continúa la historia iniciada en la exitosa serie de Disney+ The Mandalorian y vuelve a poner en escena las aventuras de Din Djarin y Grogu, personajes que conquistaron a millones de fanáticos alrededor del mundo. El elenco cuenta con la participación de Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

Desde el Cine Teatro Renzi destacaron que la programación busca ofrecer opciones para distintos públicos y edades, combinando cine internacional, producciones nacionales y títulos vinculados a grandes franquicias del entretenimiento mundial.