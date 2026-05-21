La actividad económica creció 3,5% en marzo y mostró señales de recuperación

El Estimador Mensual de Actividad Económica registró una mejora tras la caída de febrero. El Gobierno destacó el dato como una confirmación del proceso de reactivación.

Hoy 16:28

La actividad económica registró en marzo un incremento del 3,5% en la comparación mensual desestacionalizada, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), luego de la caída del 2,1% registrada en febrero.

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Con este resultado, la variación interanual se ubicó en 5,5%, mientras que el acumulado del año alcanzó el 0,4%, en un contexto en el que el Gobierno sostiene que la economía ya ingresó en una etapa de recuperación.

El informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró que, de los 15 sectores relevados, 14 registraron subas en términos interanuales. Los mayores incrementos se observaron en Pesca (30,9%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9%), siendo este último el de mayor incidencia positiva sobre el indicador general.

También aportaron al crecimiento la Industria manufacturera (4,6%), la Explotación de minas y canteras (16,3%), la Intermediación financiera (8,8%), la Construcción (7,6%) y el Transporte y comunicaciones (4,7%). En conjunto, estos sectores explicaron gran parte del desempeño positivo del mes.

El único rubro que presentó una caída fue la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja que incidió levemente en el resultado general.

Tras la difusión del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en redes sociales que el nivel de actividad alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo y remarcó la continuidad del crecimiento del indicador tendencia-ciclo.

El funcionario también había anticipado días atrás que diversos indicadores sectoriales mostraban señales de recuperación, en línea con lo que finalmente reflejó el EMAE. En ese sentido, el Gobierno interpreta los datos como un respaldo a la dinámica de reactivación económica en curso.

Consultoras privadas ya proyectaban un resultado positivo para marzo, aunque con estimaciones dispares, en un escenario donde algunos sectores muestran mayor dinamismo que otros, especialmente la industria y la actividad externa, mientras que el mercado interno todavía presenta señales más débiles.

De cara a los próximos meses, el Palacio de Hacienda apuesta a que la actividad consolide su recuperación a partir del segundo trimestre, impulsada por distintas reformas estructurales y medidas económicas en evaluación, en un contexto de expectativa por una mayor expansión hacia mitad de año.