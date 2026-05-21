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Denunció que su hija con discapacidad fue víctima de un abuso sexual

El hecho sucedió en Las Termas y el acusado, de 61 años, se encuentra prófugo de la Justicia.

Hoy 11:05

Una grave denuncia por presunto abuso sexual sacude a la ciudad de Termas de Río Hondo, luego de que la madre de una joven de 20 años radicara una presentación penal contra un hombre que era amigo de la familia desde hacía varios años. El hecho fue denunciado el miércoles por la noche en la Comisaría Comunitaria Nº 6.

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Según consta en el parte policial, la denunciante, una mujer de 59 años domiciliada en el barrio San Martín, manifestó que descubrió la situación luego de que otra de sus hijas encontrara audios comprometedores en el teléfono celular de la víctima. Los mensajes habrían sido enviados por un vecino identificado con el alias "Cochón", de 61 años.

De acuerdo con la denuncia realizada por la madre de la víctima, al escuchar los audios, la familia advirtió que la joven —quien presenta retraso madurativo y posee certificado de discapacidad— habría sido víctima de abuso sexual por parte del acusado.

La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso que se recepcione formalmente la denuncia penal, se tome entrevista a la hermana de la víctima y se incorpore el certificado de discapacidad al expediente judicial. Además, ordenó el secuestro del teléfono celular de la joven para peritar los audios y avanzar con la investigación.

Fuentes policiales informaron que el acusado no pudo ser localizado y actualmente se encuentra en calidad de prófugo, mientras continúan las tareas investigativas para establecer las circunstancias del hecho y dar con su paradero.

TEMAS Las Termas de Río Hondo Abuso Sexual

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