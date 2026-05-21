Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 14º
X
Espectaculos

Con tres súper estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Llegan Star Wars: The Mandalorian and Grogu, El pasajero del diablo y Pequeños monstruos. Disfrutá de los avances en la nota.

Hoy 10:54
The Mandalorian and Grogu

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que llegan para los santiagueños amantes del séptimo arte. En primer lugar, se proyectará Star Wars: the Mandalorian and Grogu, nueva entrega de la emblemática franquicia creada por George Lucas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, los amantes del terror tendrán su alternativa con El pasajero del diablo, largometraje dirigido por André Øvredal. Por último, llega la animación Pequeños monstruos.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Sigue al cazarrecompensas Din Djarin y a su joven aprendiz Grogu, quienes son reclutados por la incipiente Nueva República. Su misión es rescatar al hijo cautivo de Jabba el Hutt a cambio de información que les permita capturar a un escurridizo señor de la guerra imperial.

El pasajero del diablo. Tras presenciar un brutal accidente en la carretera, una joven pareja descubre que no abandonaron la escena solos. Una oscura y persistente entidad demoníaca se une a ellos, convirtiendo su viaje en una pesadilla implacable que no se detendrá hasta reclamarlos a ambos.

Pequeños monstruos. Sigue al travieso Finnik, un ser invisible encargado de cuidar los hogares. Cuando activa por accidente la magia de un antiguo bastón, pierde su invisibilidad, poniendo en peligro a su especie. Junto a su amiga humana Christine, emprende un viaje épico para recuperar sus poderes.

TEMAS Cine Sunstar

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos por un robo terminaron con tres detenidos y bienes recuperados en Frías
  2. 2. Sebastián Corti protagonizó otro escándalo en la comisaría: "Un cana me plantó la cocaína"
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 21 de mayo de 2026: la máxima será de 15 grados
  4. 4. La intendente Fuentes recibió en la Municipalidad al embajador de la República del Congo
  5. 5. Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas por Zonas Frías y el Gobierno celebró un ahorro millonario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT