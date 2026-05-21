Con tres súper estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Llegan Star Wars: The Mandalorian and Grogu, El pasajero del diablo y Pequeños monstruos. Disfrutá de los avances en la nota.

Hoy 10:54

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que llegan para los santiagueños amantes del séptimo arte. En primer lugar, se proyectará Star Wars: the Mandalorian and Grogu, nueva entrega de la emblemática franquicia creada por George Lucas.

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Además, los amantes del terror tendrán su alternativa con El pasajero del diablo, largometraje dirigido por André Øvredal. Por último, llega la animación Pequeños monstruos.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Sigue al cazarrecompensas Din Djarin y a su joven aprendiz Grogu, quienes son reclutados por la incipiente Nueva República. Su misión es rescatar al hijo cautivo de Jabba el Hutt a cambio de información que les permita capturar a un escurridizo señor de la guerra imperial.

El pasajero del diablo. Tras presenciar un brutal accidente en la carretera, una joven pareja descubre que no abandonaron la escena solos. Una oscura y persistente entidad demoníaca se une a ellos, convirtiendo su viaje en una pesadilla implacable que no se detendrá hasta reclamarlos a ambos.