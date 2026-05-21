Jenna Ortega protagonizará "Lily May B", la nueva película de Leos Carax

La actriz encabezará una road movie distópica y surrealista que seguirá a tres jóvenes en un mundo apocalíptico atravesado por secretos y peligros.

Hoy 11:49

Según informó Variety, Jenna Ortega será la protagonista de “Lily May B”, la séptima película del director francés Leos Carax. El proyecto ya genera expectativa dentro de la industria y cuenta con una propuesta narrativa definida como una road movie distópica y surrealista.

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La historia gira en torno a tres jóvenes —una niña, una adolescente y un niño— que cargan con secretos demasiado pesados para enfrentar en soledad. En un escenario apocalíptico, sus caminos se cruzan y emprenden juntos un viaje en motocicleta a través de ciudades abandonadas, rutas desiertas y bosques antiguos.

Durante ese recorrido deberán enfrentar múltiples peligros, mientras avanzan en una búsqueda que no solo es física, sino también identitaria: encontrar quiénes son y si existe un lugar al que pertenecer. El relato, con tono poético, plantea una dualidad entre destrucción y supervivencia: aquello que los marcó también es lo que los mantiene con vida.

El rodaje de la película está previsto para la primavera de 2027, y contará con la producción de Hugo Sélignac, a través de la compañía Chi-Fou-Mi Productions. El proyecto forma parte de los títulos que se presentan en el Marché du Film, el mercado paralelo al Festival de Cannes, donde busca acuerdos de distribución internacional.