Humanidades de la UNSE presentó en Smart City un novedoso sistema de relevamiento con drones

La UNSE expuso un sistema de relevamiento con drones y tecnología LiDAR que permite analizar el territorio con precisión y aportar soluciones a problemáticas urbanas, sociales y ambientales.

Hoy 11:58

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero volvió a destacarse en el Smart City 2026 al presentar un proyecto que demuestra cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la vida cotidiana y la planificación urbana.

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La iniciativa se basa en relevamientos aéreos con drones y tecnología LiDAR, una herramienta que ya se está aplicando en distintos puntos de la provincia y que permite generar información precisa sobre el territorio.

Lejos de ser solo un desarrollo técnico, el objetivo del proyecto es producir datos concretos que ayuden a comprender mejor la realidad social, urbana y ambiental, y así contribuir al diseño de soluciones más efectivas.

Durante el evento, equipos del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) y del Instituto de Folclore, Lingüística y Arqueología (ILFyA) explicaron el funcionamiento del sistema, capaz de crear modelos tridimensionales de alta precisión a partir de vuelos con drones.

La presentación estuvo a cargo de Juan Lucas Maldonado, quien detalló que el trabajo consiste en construir “gemelos digitales”, es decir, representaciones virtuales extremadamente detalladas de espacios reales. Uno de los ejemplos exhibidos fue el modelo del canal San Martín, en el cruce con calle Independencia.

Gracias a millones de puntos capturados durante los vuelos, el sistema permite identificar con gran exactitud infraestructura urbana, niveles del terreno, tendidos eléctricos y otras características del entorno. Sin embargo, Maldonado subrayó que el mayor valor aparece al integrar estos datos con información social.

“Esto nos permite analizar el contexto en el que nos insertamos, cruzar datos censales, necesidades básicas insatisfechas y realizar estudios sociales muy profundos”, explicó.

En esa línea, destacó que la clave del proyecto es articular herramientas de la ingeniería con el conocimiento de las ciencias sociales, con el fin de aportar a políticas públicas más eficientes y orientadas a mejorar la calidad de vida.

Además, la tecnología LiDAR abre nuevas posibilidades en áreas como monitoreo ambiental, gestión forestal, prevención de incendios e inundaciones, e incluso investigaciones en arqueología y antropología forense.

Tras la exposición, la decana Sandra Moreira resaltó el impacto de la participación institucional: “Nuestra presencia en Smart City 2026 demuestra cómo la universidad pública santiagueña avanza en proyectos interdisciplinarios que integran innovación, investigación y compromiso social, posicionando a la tecnología como una herramienta clave para construir ciudades más inclusivas y sostenibles”.