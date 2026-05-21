Adorni avanza con reuniones clave y el Gobierno prepara un paquete de proyectos para enviar al Congreso

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con Javier Milei en Olivos y continúa con reuniones para cerrar iniciativas que el Ejecutivo planea remitir este viernes al Parlamento.

Hoy 16:52

Manuel Adorni mantiene nuevas reuniones durante la tarde con el objetivo de avanzar en la definición de los proyectos que el Gobierno nacional busca enviar al Congreso en las próximas horas.

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La jornada se inició con un encuentro en la Quinta de Olivos, donde el funcionario se reunió con el presidente Javier Milei en un desayuno de trabajo que comenzó a las 9.15 y se extendió durante casi tres horas.

Según fuentes oficiales, la reunión estuvo centrada en el repaso general de la agenda de gestión y en la revisión del paquete de iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso. En Casa Rosada aseguran que la intención es ingresar una primera tanda de proyectos este viernes, aunque algunas propuestas todavía se encuentran en etapa de revisión técnica.

El paquete legislativo forma parte de la estrategia del Gobierno para reactivar la agenda parlamentaria en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo. En ese marco, en Balcarce 50 buscan mostrar a Adorni enfocado en la coordinación política y legislativa, luego de días atravesados por discusiones internas y debates sobre distintos temas de gestión.

Entre las iniciativas que se analizan para su envío figuran el denominado Súper RIGI, regulaciones vinculadas al lobby, cambios en el sistema de etiquetado frontal, una ley sobre ludopatía, reformas al régimen de sociedades, juicios por jurado, modificaciones en el funcionamiento del CONICET, cambios en la Ley de Medios, medidas de desregulación y proyectos vinculados a la competencia económica.

El proyecto del Súper RIGI aparece como una de las piezas centrales del paquete económico, ya que apunta a ampliar incentivos fiscales, aduaneros y productivos para grandes inversiones en sectores estratégicos.

En el Gobierno admiten que el trabajo se desarrolla “a contrarreloj”, ya que distintas áreas ministeriales continúan enviando expedientes a la Secretaría Legal y Técnica, que revisa la redacción final antes del envío formal al Congreso.

En paralelo, la reunión en Olivos también fue interpretada dentro del oficialismo como una señal política de respaldo del Presidente hacia el jefe de Gabinete. Desde el Gobierno sostienen que la continuidad de Adorni no está en duda y que seguirá al frente de la coordinación de la agenda ministerial y legislativa.

La Casa Rosada busca combinar el envío de nuevas iniciativas con el ordenamiento del cronograma parlamentario. Si bien el oficialismo logró avanzar con media sanción en algunos proyectos económicos, todavía deberá negociar en el Senado y con bloques aliados para garantizar su aprobación final.