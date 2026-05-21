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Masacre en Honduras: al menos 14 muertos tras un brutal ataque en una finca de palma africana

Las víctimas serían trabajadores rurales que fueron emboscados por un grupo armado en la región del Bajo Aguán, una zona marcada por conflictos de tierras y violencia.

Hoy 17:48

Una nueva masacre sacudió al norte de Honduras este jueves luego de que al menos 14 personas fueran asesinadas durante un ataque armado dentro de una finca de palma africana ubicada en el sector de Palmeras, en Paso Aguán, municipio de Trujillo.

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Según reportes preliminares de las autoridades hondureñas, entre las víctimas hay al menos tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en las afueras de la propiedad, mientras que el resto permanecía dentro de la finca, disperso en distintos sectores del predio e incluso en casetas de trabajo.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, las víctimas serían trabajadores agrícolas que se dirigían a iniciar su jornada laboral cuando fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego con armas de grueso calibre.

El hecho ocurrió en la comunidad de Rigores, dentro de la conflictiva región del Bajo Aguán, una de las zonas más tensionadas del país por las disputas agrarias, conflictos por la tenencia de tierras y enfrentamientos entre organizaciones campesinas y grupos armados.

Fuentes locales señalaron que una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a posibles disputas por tierras o conflictos ligados al robo de producción agrícola, aunque hasta el momento no hay detenidos ni un móvil confirmado oficialmente.

Tras la masacre, la Policía Nacional de Honduras desplegó equipos especiales en la zona para asegurar la escena del crimen, coordinar el levantamiento de los cuerpos junto a Medicina Forense y avanzar con las investigaciones.

El ataque se suma a una preocupante ola de violencia que golpea al norte hondureño. Según reportes de seguridad citados por medios locales, en lo que va de 2026 ya se registraron al menos 11 episodios violentos de gran magnitud en esa región, con cerca de 47 personas asesinadas.

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