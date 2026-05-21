“El médico que sabía de todo tiene que volver”: Andrés Palas habló sobre la nueva medicina integrativa

El Dr. Andrés Palas, CEO de Kinetic Workout, participó de Smart City Santiago del Estero y destacó el avance de la medicina biológica, los hospitales inteligentes y la prevención como eje central del futuro sanitario.

Hoy 18:23

En el marco de una nueva edición de Smart City Expo Santiago del Estero 2026, el Dr. Andrés Palas charló con Noticiero 7, asegurando que el mundo de la salud atraviesa un cambio profundo hacia modelos más integradores, preventivos y centrados en el bienestar de las personas.

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“Nosotros siempre hablábamos de que no existe ciudad inteligente sin una salud inteligente”, expresó el especialista, quien remarcó que el futuro de los sistemas sanitarios no debe enfocarse únicamente en tratar enfermedades, sino también en cuidar a las personas sanas para evitar que desarrollen patologías.

Durante la entrevista, Palas sostuvo que en las principales ciudades de Latinoamérica cada vez más profesionales tradicionales comienzan a incorporar enfoques vinculados a la medicina biológica e integrativa. “El médico tradicional empieza a buscar alternativas desde lo que es la medicina biológica”, explicó, al mencionar tratamientos con células madre, plasma rico en plaquetas y terapias complementarias aplicadas en distintas especialidades.

En ese sentido, destacó el regreso de una visión médica más amplia. “El concepto del viejo médico que sabía de todo es el que tiene que volver y hoy cada vez más jóvenes profesionales buscan eso”, afirmó.

El CEO de Kinetic Workout también habló sobre las tecnologías que desarrollan desde la empresa, enfocadas en neuromodulación y campos electromagnéticos para trabajar problemáticas como el estrés, el bruxismo y distintas alteraciones del organismo desde un enfoque preventivo. “Si yo trabajo solamente el síntoma, estoy tirando la basura abajo de la alfombra. Hay que trabajar el terreno biológico”, señaló.

Además, remarcó la importancia de la educación sanitaria y advirtió sobre problemáticas cada vez más frecuentes vinculadas a la alimentación, el agua contaminada, los metales pesados y el exceso de tecnología en niños y jóvenes. “Hoy el 80% de la discapacidad en Latinoamérica se solucionaría con educación”, aseguró.

En otro tramo de la charla, Palas destacó el potencial de Termas de Río Hondo como polo internacional de turismo de salud y bienestar. Según explicó, las aguas termales de la ciudad representan una oportunidad única para desarrollar tratamientos preventivos y programas de wellness con respaldo médico y tecnológico.

Finalmente, el especialista elogió el crecimiento del deporte en Santiago del Estero y sostuvo que la provincia puede convertirse en un modelo regional de bienestar y prevención. “El deporte tiene que ser un pilar importante y estos eventos son motores para transformar Latinoamérica”, concluyó.