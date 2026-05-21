Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 13º
X
Lo + Viral

Una minivan y un camión: un intento de transporte viral en Bolivia

Un intento inusual de transportar una minivan dentro de un camión en Santa Cruz de la Sierra se volvió viral en redes sociales tras ser registrado en video.

Hoy 19:01

En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un grupo de personas protagonizó un hecho curioso al intentar transportar una minivan dentro de un camión. El incidente fue capturado en un video que rápidamente circuló en diferentes plataformas de redes sociales.

El video muestra cómo el vehículo no logra ingresar completamente en el camión, quedando con las puertas abiertas y parte de la carrocería sobresaliendo, lo que generó numerosos comentarios entre los usuarios.

“Parecía que estaban empujando el camión para que el vehículo encaje, pero claramente no cabía”, comentaron algunos internautas que compartieron las imágenes, reflejando la improvisación del intento.

La escena no solo llamó la atención por su singularidad, sino también por la manera en que los involucrados trataban de resolver la situación, provocando reacciones que oscilaron entre la sorpresa y el humor.

A pesar de que muchos tomaron el hecho con gracia, también surgieron preocupaciones sobre los riesgos asociados a este tipo de transporte improvisado, que podría conducir a accidentes graves si no se toman las medidas de seguridad pertinentes.

Este evento se ha convertido en un ejemplo de cómo la viralización de contenidos puede generar discusiones sobre la seguridad vial y la necesidad de un transporte adecuado de vehículos.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sebastián Corti protagonizó otro escándalo en la comisaría: "Un cana me plantó la cocaína"
  2. 2. Allanamientos por un robo terminaron con tres detenidos y bienes recuperados en Frías
  3. 3. “Tenía una mano pesada”: declaró como imputada la madre de la menor muerta en Río Hondo
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 21 de mayo de 2026: la máxima será de 15 grados
  5. 5. River llega diezmado a la final ante Belgrano y Coudet pierde piezas clave
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT