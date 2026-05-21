River volvió a la carga por Thiago Almada y mantiene viva la ilusión

Tras cerrar la llegada de Nicolás Otamendi, la dirigencia del Millonario retomó contactos con el campeón del mundo para conocer su situación en Atlético de Madrid y evaluar una posible vuelta al fútbol argentino.

Hoy 19:39

Luego de avanzar fuerte en el mercado de pases con la incorporación de Nicolás Otamendi, en River Plate no se conforman y ahora volvieron a apuntar a otro campeón del mundo: Thiago Almada. En las últimas horas, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo retomó contactos con el entorno del mediapunta para conocer de primera mano cuál es su situación en el Atlético de Madrid y si existe la posibilidad concreta de regresar al fútbol argentino.

No es la primera vez que el Millonario realiza un intento por el futbolista surgido en Vélez. Ya en enero, apenas unos meses después de su desembarco en el conjunto español, River había consultado condiciones y recibido una respuesta negativa, ya que la intención de Almada era continuar su carrera en Europa.

Sin embargo, el escenario cambió con el correr de la temporada. A pesar de haber disputado 40 partidos con el equipo dirigido por Diego Simeone, el volante ofensivo nunca logró consolidarse como titular indiscutido y terminó funcionando mayormente como pieza de recambio.

Esa situación despertó nuevamente el interés de River, que volvió a comunicarse con el entorno del jugador aprovechando que el futbolista tendría decidido buscar un cambio de aire en el próximo mercado de transferencias.

De todos modos, en Núñez saben que la operación es extremadamente compleja. Atlético de Madrid invirtió cerca de 40 millones de euros para quedarse con Almada tras sus pasos por Botafogo y Lyon, por lo que el club español intentará recuperar gran parte de esa inversión en caso de una salida.

A pesar de eso, en River consideran que vale la pena hacer el intento. El club atraviesa un fuerte proceso de jerarquización del plantel y sueña con seguir sumando figuras de peso internacional para potenciar el ciclo de Eduardo Coudet.

Además, el presente de Almada con la Selección Argentina elevó todavía más su cotización. El mediapunta fue una de las grandes figuras de la Albiceleste durante 2025, con actuaciones destacadas en las Eliminatorias Sudamericanas y goles importantes frente a Uruguay y Colombia.

También brilló en la histórica goleada contra Brasil, consolidándose como una pieza cada vez más importante para Lionel Scaloni de cara al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En River saben que la competencia económica con los clubes europeos será difícil de sostener, pero mantienen la expectativa de seducir al futbolista con un proyecto deportivo ambicioso y la posibilidad de ser protagonista absoluto en el fútbol argentino y continental.

Por ahora, no hubo una respuesta definitiva desde el entorno de Almada. Pero en Núñez ya dejaron en claro que el interés es concreto y que harán todo lo posible para sumar otro campeón del mundo a un plantel que, con la llegada de Otamendi, ya contará con cinco futbolistas campeones en Qatar 2022.