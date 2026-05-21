Olímpico avanza en las charlas para la continuidad de Martín Villagrán

Mientras empieza a diagramar el nuevo proyecto deportivo, Olímpico de La Banda ya trabaja pensando en la próxima temporada y uno de los focos principales está puesto en la continuidad de Martín Villagrán como entrenador del plantel profesional.

Según trascendió, las conversaciones entre la dirigencia y el DT avanzan de manera positiva, aunque por el momento todavía no existe un acuerdo definitivo para asegurar su permanencia al frente del equipo.

Villagrán actualmente no posee contrato vigente con la institución bandeña, por lo que ambas partes deberán terminar de definir las condiciones para extender el vínculo y darle continuidad al proceso deportivo iniciado en la última temporada.

Por ahora, las charlas continúan y en La Banda esperan que las próximas reuniones sean determinantes para definir el futuro del entrenador.