Detuvieron a un carnicero que llevaba ganado robado en una camioneta

El operativo se hizo en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre.

Hoy 20:35

Durante un procedimiento preventivo de rutina, personal de la Subcomisaría de Malbrán, dependiente de la Departamental 14 de Pinto, frustró una maniobra delictiva de abigeato. Un hombre fue aprehendido por orden de la justicia ya que no pudo justificar la tenencia ni el traslado de cuatro animales vacunos que transportaba en un tráiler tirado por una camioneta.

El operativo tuvo lugar el martes, minutos antes del mediodía, cuando los uniformados realizaban patrullajes sobre la Ruta Provincial Nº 152, en el tramo que conecta Malbrán con Villa Unión, y alcanzaron a divisar una camioneta Toyota Hilux gris que circulaba con un tráiler tipo jaula con cuatro animales vacunos.

Cuando el personal policial interceptó el rodado y le solicitó a su conductor la documentación obligatoria para el traslado de hacienda, éste manifestó no contar con la misma y ante la sospecha de que pudiera tratarse de una irregularidad, fue escoltado hacia la sede policial para esclarecer el origen de los animales.

Una vez en la dependencia, el hombre contó que había adquirido el ganado en un campo cercano para abastecer su propia carnicería. Sin embargo, su versión cayó en marcadas contradicciones y la falta de comprobantes legales motivaron la inmediata consulta al fiscal de turno que dispuso el secuestro preventivo de la camioneta, el tráiler y los cuatro animales, como así también, la aprehensión del conductor.

A partir de ese momento, la investigación policial comenzó a consolidarse con rapidez ya que el fiscal solicitó que realizaran averiguaciones en torno a posibles actos de abigeato en la zona y dos productores ganaderos confirmaron el faltante de sus animales.

Tanto fue así que uno de los hacendados de 49 años, con campos en la localidad de Malbrán, se presentó ante las autoridades para denunciar la sustracción de dos vacunos de raza Brangus -uno negro y otro careta negra-, los cuales fueron identificados entre el cargamento secuestrado.

Mientras que otro productor de la zona manifestó haber descubierto huellas de un vehículo de gran porte dentro de su propiedad, tras ser advertido por el personal policial sobre una posible intrusión.

El detenido permanecerá alojado en sede policial a disposición de la justicia, mientras que la hacienda recuperada será restituida una vez que los denunciantes acrediten su pertenencia con la documentación pertinente.