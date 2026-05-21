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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 13º
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Sarmiento ya tiene todo confirmado para recibir a Boca Unidos por el Federal A

El Profe jugará este domingo desde las 16 por la décima fecha del campeonato, con el objetivo de darle continuidad a la levantada tras su primer triunfo en el torneo.

Hoy 20:57

Sarmiento de La Banda ya tiene todo confirmado para afrontar un nuevo compromiso por el Torneo Federal A. El conjunto dirigido por Riggio recibirá este domingo 25 de mayo a Boca Unidos de Corrientes, en el marco de la décima fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde las 16:00 y contará con una terna arbitral íntegramente de la provincia de Salta. El juez principal será Ramón Federico Guaymas Tornero, quien estará acompañado por los asistentes Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos se desempeñará como cuarto árbitro.

El Profe llega con un ánimo renovado luego de haber conseguido su primera victoria en el campeonato. En la fecha pasada, Sarmiento derrotó como local a Tucumán Central gracias a un gol de Roldán, resultado que le permitió cortar la racha negativa y sumar confianza de cara a lo que viene.

Ahora, el elenco bandeño intentará aprovechar el impulso anímico y hacerse fuerte nuevamente en casa ante un rival siempre complicado como Boca Unidos, en un partido importante para seguir escalando posiciones en la tabla.

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