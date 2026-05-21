Güemes y Mitre ya tienen horario y árbitros confirmados para la fecha 15 de la Primera Nacional

El Gaucho estrenará a Pablo Guiñazú como entrenador frente a Patronato, mientras que el Aurinegro buscará seguir en levantada cuando visite a Colón en Santa Fe.

Hoy 21:11

La Primera Nacional confirmó oficialmente los horarios y las ternas arbitrales para los compromisos que afrontarán este fin de semana los equipos santiagueños, en una jornada importante tanto para Güemes como para Mitre.

Guiñazú tendrá su debut oficial en Güemes

El Gaucho recibirá a Patronato de Paraná el próximo domingo 24 desde las 18:30 en Santiago del Estero, en lo que marcará el estreno oficial de Pablo Guiñazú como entrenador del equipo.

Tras la salida de Vita, la dirigencia apostó por el ex mediocampista, que fue presentado oficialmente en las últimas horas y tendrá por delante el gran desafío de sacar al equipo de la complicada situación que atraviesa en el campeonato.

Actualmente, Güemes se ubica en el 17° puesto con 13 puntos y se encuentra en zona de descenso, por lo que necesita comenzar a sumar con urgencia para revertir el panorama.

La terna arbitral estará encabezada por Bryan Ferreyra, acompañado por los asistentes Sebastián Osudar y Martín Grasso, mientras que Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

Mitre quiere seguir sumando con Mazzón

Por su parte, Mitre visitará a Colón de Santa Fe el domingo desde las 18:00, en un encuentro donde buscará extender el buen momento futbolístico que atraviesa con Mazzón.

El Aurinegro viene mostrando una clara mejoría y logró sumar 8 de los últimos 12 puntos, producto de dos victorias y dos empates, resultados que le permitieron acomodarse en la tabla de posiciones.

Actualmente, el conjunto santiagueño ocupa el 9° lugar con 16 unidades y buscará dar otro paso importante frente a uno de los candidatos de la categoría.

El árbitro principal del encuentro será Álvaro Carranza, mientras que Miguel Savorani y Gonzalo Roldán se desempeñarán como asistentes. El cuarto árbitro será Franco Rioja.