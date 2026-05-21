Investigan una grave denuncia por presunto abuso en perjuicio de un menor en Brea Pozo

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Hoy 16:12

El pueblo de Brea Pozo atraviesa momentos de profunda conmoción tras conocerse una denuncia por presuntos hechos de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad por parte de un joven de 17 años que, a pesar de su minoría de edad, ocuparía un rol activo dentro de una iglesia de la localidad.

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La situación habría sido advertida durante la segunda semana de mayo, cuando autoridades de un establecimiento educativo tomaron conocimiento de la presunta situación y dieron intervención a las instancias correspondientes.

Según los primeros datos que forman parte de la investigación, el hecho habría involucrado un vínculo previo entre las partes, circunstancia que es analizada por los investigadores para establecer el contexto en el que se habrían producido los presuntos episodios.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la causa se encuentra en etapa de instrucción y bajo estricta reserva, con intervención de los organismos judiciales competentes que trabajan para esclarecer lo sucedido.