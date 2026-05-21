Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 18º
X
Policiales

Investigan una grave denuncia por presunto abuso en perjuicio de un menor en Brea Pozo

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Hoy 16:12

El pueblo de Brea Pozo atraviesa momentos de profunda conmoción tras conocerse una denuncia por presuntos hechos de abuso sexual en perjuicio de un menor de edad por parte de un joven de 17 años que, a pesar de su minoría de edad, ocuparía un rol activo dentro de una iglesia de la localidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación habría sido advertida durante la segunda semana de mayo, cuando autoridades de un establecimiento educativo tomaron conocimiento de la presunta situación y dieron intervención a las instancias correspondientes.

Según los primeros datos que forman parte de la investigación, el hecho habría involucrado un vínculo previo entre las partes, circunstancia que es analizada por los investigadores para establecer el contexto en el que se habrían producido los presuntos episodios.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la causa se encuentra en etapa de instrucción y bajo estricta reserva, con intervención de los organismos judiciales competentes que trabajan para esclarecer lo sucedido.

TEMAS Abuso Sexual Infantil

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sebastián Corti protagonizó otro escándalo en la comisaría: "Un cana me plantó la cocaína"
  2. 2. Allanamientos por un robo terminaron con tres detenidos y bienes recuperados en Frías
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 21 de mayo de 2026: la máxima será de 15 grados
  4. 4. “Tenía una mano pesada”: declaró como imputada la madre de la menor muerta en Río Hondo
  5. 5. Denunció que su hija con discapacidad fue víctima de un abuso sexual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT