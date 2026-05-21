Tres menores sufren golpes leves tras accidente en barrio Luján

Un accidente de tránsito en la intersección de Pedernera y Anzoátegui en Salta involucró a un Ford K y una Suran, resultando en golpes leves para tres menores.

Hoy 16:43

En barrio Luján, Salta, se produjo un accidente de tránsito esta mañana alrededor de las 8, en la intersección de Pedernera y Anzoátegui.

El vehículo Ford K se dirigía por Pedernera, mientras que la Suran lo hacía por Anzoátegui; ambos automóviles colisionaron por razones que se están investigando.

En el Ford K viajaba un hombre acompañado de tres menores que se dirigían a un establecimiento educativo; afortunadamente, todos ellos sufrieron golpes menores que no requirieron atención médica.

Los conductores intercambiaron información de sus seguros tras el accidente, en el cual el Ford K sufrió más daños materiales.

Personal de tránsito y policial llegó al lugar del incidente, según reportó Lup Radio-94.7.

El conductor del Ford K compartió su experiencia a través de Multivisión: "Venía cruzando, no lo vi, venía muy rápido. Gracias a Dios no hay lesionados".

El conductor también expresó: "Mi auto quedó dañado en el tren delantero, no se puede mover. Venían menores de edad atrás, pero gracias a Dios no pasó nada, solo el susto".