Sofía Pachano habló de la maternidad a cuatro meses de ser mamá: “No es todo color de rosa”

La actriz reflexionó sobre los cambios en su vida desde el nacimiento de su hijo Vito y contó cómo atraviesa el posparto, la lactancia y las dificultades de esta nueva etapa.

Hoy 17:04

A cuatro meses de convertirse en mamá de Vito, fruto de su relación con Santiago Ramundo, la actriz Sofía Pachano compartió cómo vive su experiencia de maternidad y habló con sinceridad sobre los desafíos que enfrenta en esta etapa.

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En diálogo con el programa DDM, Pachano contó que la llegada de su hijo implicó un cambio profundo en su rutina y en su percepción sobre la maternidad. “Tengo 37 años y crecí viendo a las mamás de la tele en donde era todo muy color de rosa y la verdad es que es la primera vez que me saco el pijama para venir acá”, expresó con humor.

La actriz señaló que la maternidad tiene momentos de gran felicidad, pero también otros complejos que no siempre se muestran públicamente. “Tiene sus cosas hermosas y sus cosas no tan hermosas, pero hay que asumir que es una renuncia muy grande y de eso no se habla mucho”, reflexionó.

Pachano también se refirió a la lactancia y a los primeros días tras el parto, etapa que definió como intensa y desafiante. Según relató, su hijo debió atravesar una intervención por un problema de frenillo, lo que dificultó el inicio del proceso.

“Cuando lo veo bien, pienso que es una bendición. Los primeros días fueron muy intensos, entre el parto, el cuerpo y las hormonas”, explicó, al describir el impacto del puerperio y los cambios físicos y emocionales que experimentó.

En ese sentido, destacó que cada experiencia de posparto es distinta y que no existe una única manera de transitarla. También remarcó que la adaptación a la nueva rutina fue uno de los mayores desafíos.

“Es aprender a no disponer del tiempo como antes, a no hacer lo que uno quiere cuando quiere”, resumió sobre la reorganización de su vida cotidiana desde que nació Vito.

Por último, valoró el acompañamiento que recibe en su entorno familiar y cercano. “Tengo gente que me ayuda en casa y eso es fundamental, porque si no te sentís muy sola”, señaló, y agregó que la presencia de su familia es clave en esta etapa de crianza.