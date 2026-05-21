Caputo se reunió con contadores y anunció cambios en la Ley de Inocencia Fiscal y una prórroga de vencimientos

El ministro de Economía escuchó sugerencias del sector profesional y confirmó que se extenderán los plazos para la presentación del Régimen Simplificado de Ganancias hasta fines de julio.

Hoy 17:05

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con un grupo de contadores en el que se abordó el alcance de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, iniciativa que apunta a incentivar la formalización de los dólares no declarados, conocidos como “dólares del colchón”.

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Tras la reunión, el funcionario informó a través de la red social X que se analizaron propuestas y observaciones realizadas por profesionales del área contable. “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal”, expresó Caputo.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el Gobierno decidió aplicar modificaciones y extender plazos vinculados a la implementación de la normativa.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la prórroga de los vencimientos para la adhesión y presentación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que ahora se extenderá hasta fines de julio.

La medida será instrumentada a través de la agencia de recaudación ARCA, aunque aún no se precisó la fecha exacta del nuevo vencimiento.

El anuncio se produjo luego del pedido formal de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), que había solicitado una extensión de los plazos debido a la reciente implementación del sistema y el tiempo considerado insuficiente para su correcta aplicación.

Desde el sector profesional argumentaron que la falta de antelación en la puesta en marcha de la herramienta dificultaba la verificación de datos y la presentación adecuada de las declaraciones juradas.

En ese contexto, la entidad había propuesto extender los vencimientos hasta el 15 de julio para los distintos regímenes vinculados al Impuesto a las Ganancias.

Por el momento, el Gobierno continúa evaluando ajustes en la normativa, mientras avanza en la implementación del esquema que busca ampliar la base de contribuyentes y facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal de la economía.