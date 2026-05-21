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Tucumán refuerza la seguridad con un operativo en el Parque 9 de Julio

Un operativo policial se llevó a cabo en el Parque 9 de Julio en Tucumán para prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana.

Hoy 17:18

En la noche de este miércoles, se llevó a cabo un importante operativo de seguridad en el Parque 9 de Julio, con el objetivo de prevenir hechos delictivos en la jurisdicción de la Unidad Regional Capital de Tucumán.

El comisario mayor Manuel Orellana, segundo jefe de la URC, destacó que este lanzamiento involucró a las 15 comisarías de la región, organizadas en cuatro zonas. Las tres primeras se activaron desde las tribunas de la pista de ciclismo en el parque, mientras que la cuarta zona se movilizó desde Manantial Sur.

“Por directivas expresas del ministro de Seguridad, jefe y subjefe de Policía; esta acción es parte de un esfuerzo concentrado para fortalecer la seguridad”, afirmó Orellana durante la presentación del operativo.

El despliegue incluirá recursos móviles de las comisarías, así como unidades de policías motorizadas de diversas divisiones, entre las que se encuentran el GEAM, DOMT y la Guardia de Prevención Ciudadana del 911, junto a la Dirección de Policía Vial para realizar controles de tránsito.

En cuanto a la metodología del operativo, Orellana explicó que se aplicarán las normativas del Código Procesal Penal vigente y la Ley de Contravenciones Policiales, para la identificación de personas y el control de antecedentes legales.

Además, el comisario confirmó que se supervisará el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito 24449 en los puntos de control vehicular, garantizando que cada vehículo cuente con la documentación adecuada.

“Estos megaoperativos son una parte esencial de nuestra estrategia para mantener la paz social y el orden público en la provincia”, concluyó Orellana, enfatizando la importancia del trabajo diario de las fuerzas de seguridad.

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