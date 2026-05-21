Milei celebró el dato de actividad económica y habló de un “nuevo máximo histórico”

El Presidente destacó el crecimiento del EMAE difundido por el INDEC y lo calificó como “actividad volando”, mientras el ministro de Economía remarcó el desempeño de casi todos los sectores.

Hoy 17:19

El presidente Javier Milei celebró los últimos datos de actividad económica difundidos por el INDEC y destacó el desempeño del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a marzo.

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A través de sus redes sociales, el mandatario escribió: “Actividad volando”, al compartir el análisis publicado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según los datos oficiales, el EMAE registró en marzo un incremento del 3,5% en la medición desestacionalizada respecto de febrero, y una suba interanual del 5,5%. Además, el indicador acumuló un crecimiento del 0,5% en relación a diciembre de 2025, ubicándose en lo que el Gobierno definió como un nuevo máximo histórico.

El ministro Caputo destacó que 14 de los 15 sectores relevados mostraron crecimiento interanual, con desempeños positivos en áreas clave de la economía. Entre los más relevantes se ubicaron la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+17,9%), la Industria manufacturera (+4,6%), la Explotación de minas y canteras (+16,3%) y el Transporte y comunicaciones (+4,7%).

En la misma línea, el titular del Palacio de Hacienda señaló que el indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la evolución de largo plazo, creció 0,4% mensual y acumuló 25 meses consecutivos en alza.

El sector agropecuario volvió a ser el de mayor incidencia positiva sobre el índice general, seguido por la industria y la minería, que en conjunto explicaron buena parte del crecimiento interanual.

En contraste, el único rubro con variación negativa fue la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que registró una caída del 1,2% interanual.

El informe del INDEC también detalló que la mayoría de los sectores productivos mostraron avances, consolidando la tendencia de recuperación que el Gobierno busca instalar como señal de reactivación económica.

Entre ellos se destacaron la pesca, la construcción, la intermediación financiera, el comercio, la energía y los servicios, con distintos niveles de crecimiento, en un escenario de mejora generalizada de la actividad.