“Fue una bofetada al buen gusto”: Beto Casella fulminó a Wanda Nara tras su premio en los Martín Fierro

El conductor cuestionó con dureza la estatuilla que recibió la mediática y apuntó contra quienes buscan instalarla como “la nueva diva” de la televisión argentina.

Hoy 17:06

El triunfo de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026 continúa generando repercusiones y una de las voces más críticas fue la de Beto Casella, quien calificó la premiación como “una bofetada al buen gusto”.

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“La gente apostaba a Moria, a lo lógico. Resultó casi una irrespetuosidad esa estatuilla”, aseguró el conductor en referencia a Moria Casán durante una entrevista con el programa Intrusos.

Casella aclaró que no tiene problemas personales con Wanda, aunque cuestionó duramente el reconocimiento otorgado por APTRA. “No tengo nada en contra de Wanda, pero fue como una bofetada al respeto por las trayectorias”, sostuvo.

Además, apuntó contra quienes comparan a la mediática con figuras históricas de la televisión argentina como Susana Giménez. “Nos quieren instalar que es la nueva diva. Susana tenía una carrera”, lanzó.

En medio de la polémica, Wanda Nara se mostró firme frente a las críticas y compartió imágenes del backstage de la gala en sus redes sociales junto a una frase desafiante: “¿Alguien cura el mal de ojo?”.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos los de Zaira Nara y su madre, Nora Colosimo, quien defendió a su hija con una frase contundente: “La envidia que manejan, ¡waw!”.