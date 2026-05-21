Pinto fortalece la prevención de la hipertensión con una jornada de capacitación en el Hospital Zonal

Profesionales, agentes sanitarios y personal de salud participaron de un taller destinado a mejorar la medición y el control de la presión arterial.
En el Nuevo Hospital Zonal Dr. Francisco Calise de la ciudad de Pinto se realizó un “Taller sobre medición automática y precisa de la presión arterial”, una actividad desarrollada en el marco del Mes Mundial de la Hipertensión Arterial impulsado por la World Hypertension League con el objetivo de promover la prevención, detección y control de esta enfermedad.
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La hipertensión arterial es considerada uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y muchas veces no presenta síntomas, motivo por el cual se la conoce como el “asesino silencioso”. Su detección temprana y un adecuado control pueden prevenir complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, daño renal y problemas visuales.
La capacitación reunió a personal de enfermería, agentes sanitarios, integrantes de distintos servicios hospitalarios y representantes de las postas sanitarias de Malbrán y Villa Unión, quienes participaron activamente de la jornada de formación y actualización.
La actividad estuvo coordinada por el director del hospital, Dr. Emanuel Olivera, mientras que la disertación estuvo a cargo del Dr. Gustavo Peralta, quien explicó la importancia de aplicar correctamente las técnicas de medición para obtener resultados precisos y evitar errores frecuentes.
Durante el encuentro también se brindaron recomendaciones prácticas y se repasaron los pasos adecuados para la toma de presión arterial:
Preparación previa
Colocación del tensiómetro
Medición manual (auscultatoria)
Medición automática
Valores orientativos
Errores frecuentes
Desde el hospital destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de actividades de capacitación y concientización para fortalecer el cuidado de la salud cardiovascular y mejorar la atención preventiva en toda la región.