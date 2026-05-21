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Policiales

Barrio Aeropuerto: atraparon a “Melli” tras un intento de robo en una vivienda

El sospechoso fue sorprendido por el propietario y capturado a pocas cuadras del lugar.

Hoy 22:00

Un hombre conocido como “Melli” fue demorado durante la noche del miércoles en el barrio Aeropuerto, acusado de intentar sustraer una máquina hormigonera desde una vivienda ubicada sobre Calle 18, en inmediaciones de una iglesia cristiana.

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Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría ingresado al domicilio con intenciones de cometer el robo, aunque fue descubierto por el propietario del inmueble, quien logró demorarlo momentáneamente. Sin embargo, el acusado consiguió escapar del lugar antes de la llegada de los efectivos.

Tras un rápido operativo desplegado en la zona, el sujeto fue localizado y reducido a pocas cuadras del lugar del hecho, cerca de una iglesia cristiana. Posteriormente, fue trasladado hacia sede policial mientras se invitó al damnificado a radicar la correspondiente denuncia penal.

En el procedimiento intervino personal de la División Prevención Zona Norte 01 y de la Comisaría Comunitaria N°49. La causa fue caratulada como tentativa de hurto y quedó a disposición de la Justicia.

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