Enrique Zuleta Puceiro advirtió sobre una “crisis de agotamiento” en los partidos políticos tradicionales

El analista fue entrevistado este jueves en Noticiero 7.

Hoy 22:26

El analista político Enrique Zuleta Puceiro sostuvo este jueves que en la Argentina “está madurando una crisis de las organizaciones políticas tradicionales” y consideró que tanto los espacios clásicos como las nuevas alianzas atraviesan fuertes problemas de representación y consolidación.

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Durante una entrevista con Noticiero 7, Zuleta Puceiro afirmó que el sistema político argentino vive un proceso de fragmentación impulsado por el desgaste de las coaliciones surgidas en los últimos años. “Las PASO significaron la emergencia de alianzas bastante antinaturales”, señaló, y mencionó como ejemplo la crisis interna del PRO tras la disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, además del pase de dirigentes hacia La Libertad Avanza. En ese sentido, sostuvo que también el espacio liderado por el presidente Javier Milei enfrenta “problemas gravísimos de maduración”.

El especialista comparó el escenario argentino con el europeo y cuestionó el modelo bipartidista “a la americana”. “La Argentina tiene un mapa parecido al de Europa, con fuertes partidos provinciales y liderazgos locales. Pero ahora tiene un sistema político de republicanos y demócratas, dos amebas que van cambiando y perdiendo”, expresó. Para Zuleta Puceiro, existe un reclamo social “de abajo hacia arriba” por una política “más consistente” y menos ligada a la lógica de la campaña permanente.

Respecto del clima social, indicó que hay una “enorme insatisfacción”, aunque aclaró que no es muy distinta a otros períodos de crisis. A su entender, la diferencia actual es que el peronismo “no está conspirando contra un gobierno no peronista”, sino que atraviesa una crisis estructural vinculada a la pérdida de las bases históricas que lo sostuvieron. “El peronismo es el ancla del sistema político. Mientras exista, el sistema tiene un ancla”, remarcó.

En ese marco, consideró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece hoy como uno de los pocos liderazgos en construcción dentro del espacio, aunque advirtió que no ve consolidada todavía una alternativa nacional. También pronosticó una fuerte aparición de outsiders en las próximas elecciones, especialmente en las provincias, producto de una sociedad que “siente que la política tiene que proponer otra cosa”.

Zuleta Puceiro aseguró además que persiste una división electoral en “tres tercios”: un 30% firme de apoyo a Milei, otro 30% claramente opositor y un sector independiente que define el escenario político. “Muchos líderes están muy quemados, pero de ahí va a salir el juego”, sostuvo.

Al analizar el escenario federal, destacó el peso de los gobiernos provinciales y señaló que varias administraciones mantienen una impronta “nacional y popular”, aun sin identificarse estrictamente con el peronismo. En ese punto mencionó a Santiago del Estero como uno de los ejemplos. “No hay ninguna provincia hoy en una ideología mesiánica tipo Milei”, afirmó.

Finalmente, el analista definió el presente político argentino como “un escenario fascinante” y reconoció su entusiasmo frente a los profundos cambios que atraviesa el sistema partidario nacional.