La intendente Fuentes participó del cierre del Smart City 2026 en el Fórum

Además, Fuentes destacó que este evento ayuda emprendedoores locales.

Hoy 23:19

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la última jornada del Smart City Santiago del Estero 2026 y felicitó al gobierno de la Provincia por pensar siempre en trabajar por las ciudades inteligentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asimismo, destacó que este espacio ayuda a que emprendedores locales puedan generar clusters e ir avanzando en nuevas tecnologías.

Asimismo indicó que la Municipalidad presentó en Smart City el Sistema Integral de Gestión Municipal (Sigem), que se encuentra en etapa experimental, y que busca agilizar los reportes de los vecinos observen en la ciudad y hacer un seguimiento del trámite.

Estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Economía, Anabel Arce, y el subsecretario del área, Francisco Zamora, entre otros funcionarios.

Asistió a la disertación de Diego Golombek sobre “La ciudad circadiana, influencia de los ritmos- relojes biológicos en la salud y en la sociedad” y del cierre del evento a cargo del Ceo de Fira Barcelona, Ricard Zapatero.

Su actividad también comprendió un recorrido por los stand de organismo públicos provinciales, entidades, empresas tecnológicas nacionales, entre otros.

Además en el stand de la Municipalidad de la Capital interactuó y presenció los trabajos de los alumnos de los jardines de infantes con la incorporación de la tecnología.