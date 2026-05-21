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Racing empató ante Caracas en el Cilindro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

La Academia empató 2 a 2 como local y a falta de una fecha se quedó sin chances de clasificación en el certamen internacional.

Hoy 23:23

En un partido en el que Racing salió a la cancha estando contra las cuerdas, dado que ya no dependía de sí mismo para clasificar, un gol en contra de Gabriel Rojas antes del minuto hizo que el encuentro sea cuesta arriba. Sin embargo, a los cinco minutos llegó el empate de Gastón Martirena para la tranquilidad de Gustavo Costas. Más tarde, pasada la media hora de juego, Maravilla Martínez puso el 2-1 de penal tras varios minutos de revisión en el VAR. Cuando todo parecía encaminado para definir la clasificación en la última fecha, Caracas llegó al empate en una jugada insólita: despues de una atajada de Matías Tagliamonte y varios rebotes en la parte superior del travesaño, Gudiño empujó la pelota abajo del arco. De esta manera, la Academia no puede soñar con los playoffs de la Copa Sudamericana.

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