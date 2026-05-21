Exitosa colecta de sangre y registro de médula ósea en el Instituto San Martín de Porres

La jornada contó con una gran concurrencia de personas que se sumaron a donar y colaborar con una acción clave para salvar vidas.

Hoy 22:06

Con una importante participación de la comunidad, se realizó con éxito la colecta de sangre y registro de médula ósea en el Instituto San Martín de Porres, en una jornada solidaria que tuvo como principal objetivo concientizar sobre la importancia de donar sangre.

La actividad se desarrolló el pasado jueves 21 de mayo, de 16 a 20, y contó con una destacada concurrencia de personas que decidieron acercarse para colaborar de manera voluntaria, demostrando compromiso y solidaridad.

Colecta de Sangre

Durante la jornada, organizada junto al Centro Provincial de Sangre de Santiago del Estero y el Ministerio de Salud, numerosos vecinos participaron tanto de la donación de sangre como del registro para posibles donantes de médula ósea.

Desde la organización destacaron la respuesta positiva de la comunidad y remarcaron la importancia de este tipo de campañas, ya que donar sangre puede salvar vidas y resulta fundamental para garantizar la disponibilidad en hospitales y centros de salud.

Colecta de Sangre

Además, resaltaron que el registro de médula ósea representa una oportunidad de esperanza para pacientes que atraviesan enfermedades complejas y necesitan un trasplante para continuar luchando.

La jornada también sirvió para promover la concientización sobre la necesidad de sostener las donaciones durante todo el año, recordando que la sangre no puede fabricarse y depende exclusivamente de la solidaridad de las personas.