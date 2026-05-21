“Smart City dejó de ser una feria tecnológica para convertirse en una feria de ciudades”

El analista político Enrique Zuleta Puseiro habló con Noticiero 7 sobre el crecimiento del Smart City Expo y destacó el posicionamiento que logró Santiago del Estero como espacio estratégico para la innovación, la tecnología y el desarrollo regional.

Hoy 22:37

En el cierre de la quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero 2026, Enrique Zuleta Puseiro analizó el crecimiento que tuvo el evento desde sus comienzos y aseguró que la provincia logró consolidarse como un punto estratégico para el desarrollo tecnológico y el intercambio de experiencias vinculadas a ciudades inteligentes.

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“Smart City es la quinta. Comenzó como una experiencia casi piloto hace mucho tiempo. Eso venía siendo en Buenos Aires y allá era más una feria tecnológica. Aquí se convirtió en una feria de ciudades y de pueblos, y de experiencias de gestión con nuevas tecnologías”, explicó en diálogo con Noticiero 7.

Durante la entrevista, destacó el crecimiento sostenido del evento y la convocatoria que tuvo esta edición. “El año pasado vinieron 60 intendentes. Este año todavía no tengo el número final, pero sí tenemos más de 270 expositores y más de 300 talleres y workshops”, detalló.

También resaltó algunas de las exposiciones más convocantes, como las charlas de Gustavo Vélez sobre inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana, Mario Pergolini y Diego Golombek, que estuvieron entre las actividades centrales de las jornadas.

“Lo más satisfactorio es el tipo de empresas que han venido, las rondas de negocios y la posibilidad cierta de que Santiago ya es considerado como un nodo central de empresas tecnológicas”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el rol de la provincia no pasa únicamente por protagonizar el fenómeno tecnológico, sino por transformarse en un espacio de encuentro estratégico. “No es Santiago la que protagoniza esto, pero sí es un punto de encuentro”, remarcó.

Además, valoró el anuncio realizado por Ricard Zapatero sobre la confirmación de una sexta edición del Smart City Expo en junio de 2027. “Eso significa que hay que empezar a trabajar desde ahora”, señaló.

En otro tramo de la charla, Zuleta Puseiro vinculó el crecimiento de este tipo de eventos con procesos económicos y de integración regional que, según consideró, trascienden a los gobiernos de turno.

“Son políticas de Estado que vienen desde hace muchos años. La relación con Brasil, el Mercosur, la Unión Europea, la hidrovía... son procesos que siguen avanzando más allá de las discusiones políticas”, expresó.

Finalmente, advirtió que uno de los principales riesgos para sostener este crecimiento es una eventual crisis financiera que afecte la estabilidad económica. “Ojalá no ocurran esas cosas porque son las que terminan malogrando cualquier esfuerzo de organización y desarrollo”, concluyó.