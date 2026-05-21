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“Te viene a mejorar la raza”: la frase de Paula Chaves a Nacho Elizalde que generó indignación

La conductora recibió duras críticas en redes sociales tras una frase considerada racista durante un programa de Olga. El episodio abrió un fuerte debate sobre discursos discriminatorios naturalizados.

Hoy 22:17

Paula Chaves quedó en el centro de una fuerte polémica luego de realizar un comentario que fue señalado como racista durante una emisión de Olga.

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Todo ocurrió en el ciclo “Tapados de laburo”, cuando Nacho Elizalde describía a su novia en medio de una charla distendida con Ángela Leiva. “¿Vos la conocés a mi novia? Es alta, rubia…”, comentó el influencer, momento en el que Chaves lanzó: “Te viene a mejorar la raza”.

La frase generó incomodidad inmediata y rápidamente se viralizó en redes sociales luego de que el fragmento fuera difundido por LAM. En pocas horas, miles de usuarios cuestionaron a la conductora y señalaron que el comentario reproduce conceptos históricamente discriminatorios asociados al “blanqueamiento”.

Una de las reacciones más compartidas fue la de la tiktoker y activista antirracista Fati Tejada, conocida en redes como Soymarrona, quien explicó el trasfondo histórico de expresiones como “mejorar la raza”.

“Suena una boludez, pero estas frases no salieron de la nada”, sostuvo la influencer, quien recordó que en Argentina históricamente se promovió la inmigración europea bajo la idea de asociar lo blanco con el progreso y lo deseable.

“Se empezó a asociar a lo blanco con lo lindo, con lo educado y con el progreso, y a lo morocho con algo que había que dejar atrás”, analizó Tejada en un video que se volvió viral.

El episodio reabrió el debate sobre las expresiones discriminatorias naturalizadas dentro de la sociedad argentina y la necesidad de revisar frases instaladas culturalmente que muchas veces son utilizadas como “halagos”.

La polémica se dio además en paralelo a otro episodio vinculado al racismo dentro de Gran Hermano, donde la participante Jenny Mavinga denunció haber recibido amenazas y mensajes discriminatorios tras un conflicto con Carmiña Masi.

Hasta el momento, Paula Chaves no realizó declaraciones públicas sobre el episodio que generó el repudio y un intenso debate en redes sociales

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