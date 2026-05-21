Santiago del Estero confirmó una nueva edición del Smart City para junio de 2027

Ricard Zapatero confirmó la realización de una nueva edición del evento y destacó el crecimiento de Santiago del Estero como polo regional de innovación y ciudades inteligentes.

Hoy 19:46

La provincia de Santiago del Estero volverá a convertirse en escenario de uno de los encuentros más importantes sobre innovación, tecnología y desarrollo urbano de Latinoamérica. Este jueves, durante el cierre del Smart City Expo Santiago del Estero 2026, se confirmó oficialmente la realización de una nueva edición del evento para junio de 2027.

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El anuncio fue realizado por el CEO de Fira Barcelona Internacional, Ricard Zapatero, quien agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó el crecimiento que tuvo el encuentro desde su llegada a Santiago del Estero.

“Gracias a todos y nos vemos en junio de 2027”, expresó el ejecutivo durante el acto de cierre, ratificando así la continuidad de un evento que ya se consolidó como un espacio estratégico para debatir el futuro de las ciudades inteligentes en Argentina y la región.

Al igual que en sus ediciones anteriores, el Smart City Expo reunirá a especialistas, empresarios, académicos, funcionarios y referentes tecnológicos de distintos países para intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos vinculados al desarrollo sostenible, la transformación digital y la innovación aplicada a las ciudades.

Durante las jornadas se abordan temas relacionados con inteligencia artificial, movilidad sustentable, salud, educación, energía, seguridad, medio ambiente y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida urbana.

Además de las conferencias y paneles, el evento funciona como una plataforma de articulación entre el sector público, privado y académico, impulsando alianzas estratégicas y oportunidades de desarrollo para la región.

La continuidad del Smart City en Santiago del Estero también representa un fuerte respaldo al posicionamiento que logró la provincia en los últimos años como uno de los polos de innovación, conocimiento y organización de eventos tecnológicos más importantes del norte argentino.