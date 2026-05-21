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Repechaje en “Gran Hermano”: quiénes volvieron y qué participantes ingresaron a la casa

El reality de Telefe, que se transmite por Canal 7, abrió una nueva etapa con regresos, caras nuevas y varias ausencias que sorprendieron a los fanáticos.

Hoy 19:54
Gran Hermano

La casa de “Gran Hermano Generación Dorada” atraviesa uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality con el inicio del repechaje, una instancia que reabre el juego y promete modificar por completo la dinámica dentro de la competencia.

Luego de semanas marcadas por eliminaciones, estrategias y fuertes cruces, el programa conducido por Santiago del Moro volvió a abrir sus puertas para que exparticipantes tengan una nueva oportunidad.

Quiénes volvieron a “Gran Hermano”

Los jugadores que regresaron a la casa fueron:

-Brian Sarmiento

-Lola Tomaszeuski

-Andrea del Boca

Además, el reality sorprendió con el ingreso de nuevos participantes que buscarán cambiar el rumbo del juego:

-Charlotte Caniggia

-Matías Hanssen

-Nenu López

-Sebastián Cola

-Tatiana Luna

-Juan Carlos López

-Steffy Pereira

-Leandro Nigro

-Mariela Prieto

Sin embargo, el repechaje también dejó varias ausencias que generaron repercusión entre los fanáticos. Daniela de Lucía decidió no participar para priorizar cuestiones de salud y realizarse estudios médicos pendientes.

Por su parte, Solange Abraham rechazó el regreso y dejó un mensaje enigmático que despertó rumores sobre posibles proyectos o ingresos especiales más adelante en la competencia.

TEMAS Gran Hermano Generación Dorada Gran Hermano Telefe

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