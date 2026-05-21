Repechaje en “Gran Hermano”: quiénes volvieron y qué participantes ingresaron a la casa

El reality de Telefe, que se transmite por Canal 7, abrió una nueva etapa con regresos, caras nuevas y varias ausencias que sorprendieron a los fanáticos.

Hoy 19:54

La casa de “Gran Hermano Generación Dorada” atraviesa uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality con el inicio del repechaje, una instancia que reabre el juego y promete modificar por completo la dinámica dentro de la competencia.

Luego de semanas marcadas por eliminaciones, estrategias y fuertes cruces, el programa conducido por Santiago del Moro volvió a abrir sus puertas para que exparticipantes tengan una nueva oportunidad.

Quiénes volvieron a “Gran Hermano”

Los jugadores que regresaron a la casa fueron:

-Brian Sarmiento

-Lola Tomaszeuski

-Andrea del Boca

Además, el reality sorprendió con el ingreso de nuevos participantes que buscarán cambiar el rumbo del juego:

-Charlotte Caniggia

-Matías Hanssen

-Nenu López

-Sebastián Cola

-Tatiana Luna

-Juan Carlos López

-Steffy Pereira

-Leandro Nigro

-Mariela Prieto

Sin embargo, el repechaje también dejó varias ausencias que generaron repercusión entre los fanáticos. Daniela de Lucía decidió no participar para priorizar cuestiones de salud y realizarse estudios médicos pendientes.

Por su parte, Solange Abraham rechazó el regreso y dejó un mensaje enigmático que despertó rumores sobre posibles proyectos o ingresos especiales más adelante en la competencia.