Sin Claudio Salto por lesión, Mitre se entrenó pensado en Colón de Santa Fe

En medio de la preparación para el partido frente a Colón de Santa Fe por la fecha 15 de la Primera Nacional, en Mitre se confirmó una noticia poco alentadora: Claudio Salto sufrió un desgarro en el pectoral derecho y continuará fuera de las canchas por al menos diez días más.

El delantero ya había estado ausente en el último compromiso frente a San Miguel, y tras los estudios realizados en las últimas horas se confirmó la lesión muscular que lo dejará descartado también para el próximo encuentro ante el Sabalero.

La baja representa un golpe importante para el equipo aurinegro, ya que Salto venía siendo una pieza habitual dentro del esquema ofensivo y uno de los futbolistas con mayor desequilibrio en ataque.

Desde el cuerpo técnico siguen de cerca la evolución del atacante y mantienen expectativas de que pueda regresar para el compromiso frente a Deportivo Morón, aunque por el momento no quieren apresurar los tiempos de recuperación y evaluarán su respuesta física día a día.

Mientras tanto, el plantel continúa entrenándose intensamente de cara al viaje a Santa Fe. En la práctica de este jueves, el grupo realizó trabajos de campo con fútbol reducido y ejercicios físicos de alta intensidad, cerrando la jornada con tareas de gimnasio.

Mitre buscará sobreponerse a la ausencia de Salto e intentar sumar en una parada complicada frente a Colón, en un partido importante para seguir prendido en la pelea dentro de la Primera Nacional.