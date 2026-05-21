Fuerte nevada sorprendió al norte argentino: Salta y Jujuy amanecieron cubiertas de blanco

El fenómeno se registró en zonas altas de Tilcara y camino a Cachi. Las imágenes de las sierras nevadas se viralizaron y dejaron postales poco habituales para esta época del año.

Hoy 21:22

Una intensa nevada sorprendió este jueves al norte argentino y cubrió de blanco distintos sectores de Jujuy y Salta, dejando impactantes paisajes en pleno otoño.

En Jujuy, la nieve llegó hasta Molulo, en las alturas de las Sierras de Tilcara, donde la vegetación y los cerros aparecieron completamente teñidos de blanco. Las imágenes tomadas en la zona rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a lo inusual del fenómeno para esta época del año.

En tanto, en Salta la nevada se registró sobre la Ruta Provincial 33, especialmente en el tramo de Piedra del Molino, camino a Cachi. Allí, la nieve cubrió el suelo pedregoso, la vegetación y las curvas de montaña, generando un paisaje impactante para quienes transitaban la zona.

Ante las condiciones climáticas y la presencia de hielo sobre la calzada, medios locales y autoridades recomendaron circular con extrema precaución y respetar las señales de tránsito en los sectores de altura.

Aunque las imágenes generaron sorpresa, especialistas explicaron que este tipo de fenómenos pueden registrarse en áreas elevadas del norte del país bajo determinadas condiciones climáticas.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que las nevadas en sectores menos habituales suelen estar relacionadas con cambios en los patrones oceánicos y atmosféricos. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, señaló.

Sin embargo, el especialista indicó que actualmente el escenario climático se encuentra en una etapa neutral, aunque con posibilidades de evolucionar hacia un fenómeno de El Niño en los próximos meses.

Respecto al invierno que se aproxima, Escobar sostuvo que los pronósticos trimestrales muestran temperaturas levemente superiores a las medias habituales, por lo que las probabilidades de nieve en zonas bajas serían menores. “Las nevadas se van a mantener principalmente en sectores altos y de cordillera”, explicó.

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frías tanto para Salta Capital como para San Salvador de Jujuy, con mínimas cercanas a los 3° y máximas que oscilarán entre los 11° y 18° durante el fin de semana.