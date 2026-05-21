En vivo: Independiente Rivadavia visita a Deportivo La Guaira con el boleto a octavos ya asegurado

La Lepra mendocina jugará este jueves desde las 19 en Venezuela por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El conjunto de Alfredo Berti lidera la zona y buscará quedar muy cerca de cerrar la fase como primero.
En el Estadio Olímpico de la UCV, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves desde las 19.00 por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina llega atravesando un momento histórico: está invicta, lidera su grupo y ya consiguió la clasificación a los octavos de final con dos jornadas de anticipación.
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