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En vivo: Independiente Rivadavia visita a Deportivo La Guaira con el boleto a octavos ya asegurado

La Lepra mendocina jugará este jueves desde las 19 en Venezuela por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El conjunto de Alfredo Berti lidera la zona y buscará quedar muy cerca de cerrar la fase como primero.

Hoy 20:35

En el Estadio Olímpico de la UCV, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves desde las 19.00 por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina llega atravesando un momento histórico: está invicta, lidera su grupo y ya consiguió la clasificación a los octavos de final con dos jornadas de anticipación. 

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