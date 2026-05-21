Franco Colapinto vuelve a la acción en el GP de Canadá y ya tiene cronograma confirmado

El piloto argentino afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito Gilles-Villeneuve, con carrera Sprint incluida.

Hoy 19:48

Luego de varias semanas de descanso tras su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se dispute el esperado GP de Canadá en el tradicional circuito Gilles-Villeneuve.

El joven piloto argentino viene de finalizar séptimo en Miami, logrando uno de los mejores resultados de su temporada, y ahora buscará seguir sumando puntos importantes en el campeonato mundial.

La actividad en Canadá comenzará este viernes 22 de mayo y tendrá un formato especial, ya que contará nuevamente con carrera Sprint, tal como ocurrió en Estados Unidos. Ese mini evento otorgará puntos extra y será una gran oportunidad para que los pilotos continúen escalando posiciones en la tabla.

Además de la Sprint, durante el fin de semana también se desarrollará la clasificación para la carrera principal del domingo, correspondiente a la sexta competencia de la temporada 2026, luego de las cancelaciones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Cronograma completo del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica libre 1: 13:30 a 14:30

13:30 a 14:30 Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación para la carrera principal: 17:00 a 18:00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17:00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El circuito canadiense representa un nuevo desafío para Colapinto, quien continúa afianzándose en la máxima categoría del automovilismo mundial y alimenta la ilusión de los fanáticos argentinos con actuaciones cada vez más sólidas.