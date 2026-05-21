“La gente se quería matar”: abuchearon a Fito Páez en el Movistar Arena por tocar su nuevo disco

El músico rosarino generó polémica durante su show en Buenos Aires al dedicar gran parte del recital a “Novela”, su nuevo álbum conceptual. Hubo silbidos, críticas y un fuerte debate en redes sociales.

Hoy 19:23

Lo que parecía ser otra noche consagratoria de Fito Páez en el Movistar Arena terminó convirtiéndose en una de las presentaciones más polémicas de su carrera reciente. Durante el recital correspondiente al “Sale el Sol Tour”, el artista decidió interpretar gran parte de su nuevo disco, “Novela”, y una parte del público reaccionó con silbidos, abucheos y críticas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La tensión comenzó en la primera mitad del show, cuando Fito presentó varias canciones consecutivas de su último trabajo discográfico, una obra conceptual de 25 temas con formato cercano a una ópera rock. Muchos asistentes esperaban un recital cargado de clásicos y no ocultaron su descontento.

“Hace 50 minutos que está tocando un disco nuevo que nadie conoce y que es lisérgico. La gente se quiere matar y yo también”, escribió un usuario en X tras el recital. Otro fue todavía más duro: “Boludeando a la gente toda la noche en el Arena. Una hora de una especie de ópera rock infantil. Nos fuimos antes. Fito se fue silbado”.

Los videos de personas abucheando y silbando durante algunos pasajes del concierto comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando un fuerte debate entre quienes criticaron la propuesta artística del músico y quienes salieron a defenderlo.

Varios seguidores recordaron que el propio Fito había anticipado en entrevistas y publicaciones que el tour estaría centrado en la presentación de “Novela”. “Podés aburrirte o preferir los hits, pero ir a una gira donde avisó que iba a tocar el disco nuevo y enojarte por eso es absurdo”, escribió una fanática.

Según relataron asistentes al show, el rosarino también reaccionó desde el escenario ante los silbidos que llegaban desde distintos sectores del estadio. “Los quiero escuchar cantar ahí atrás. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!”, habría lanzado antes de comenzar con El amor después del amor, uno de los momentos más celebrados de la noche.

A partir de allí, el clima cambió completamente y el recital entró en una segunda etapa dominada por clásicos históricos de su carrera. Sonaron temas como 11 y 6, La rueda mágica, Al lado del camino, Ciudad de pobres corazones y Mariposa tecknicolor, que terminaron levantando al público y bajando la tensión.

El recital formó parte de una serie de presentaciones exitosas que el músico viene realizando en Buenos Aires. Tras agotar funciones anteriores en marzo y abril, Fito ya anunció una nueva fecha para el próximo 29 de junio.

Más allá de la polémica, el episodio volvió a abrir el debate sobre los límites entre la expectativa del público y la libertad artística de los músicos a la hora de presentar nuevo material en vivo.