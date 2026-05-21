Programa desde los nueve años y ve el futuro de la IA: "Las máquinas automatizan, los humanos resuelven"

En el marco del evento Smart City Expo, se destacó la participación del joven desarrollador santiagueño Tomás Carrizo, quien con apenas 19 años expuso su recorrido en el mundo de la programación y su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro laboral.

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Durante una entrevista con el equipo de Noticiero 7, Carrizo relató que comenzó a programar a los 9 años por curiosidad y que a los 12 inició su camino profesional, lo que le permitió enfocarse tempranamente en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

“Las máquinas automatizan tareas, pero los humanos resolvemos problemas”, sostuvo el joven, al remarcar la importancia de adaptarse a la inteligencia artificial en lugar de temerle. En ese sentido, comparó su impacto con el de la calculadora en décadas pasadas, destacando que la tecnología permite liberar tareas repetitivas para concentrarse en desafíos más complejos.

Carrizo también participó como disertante en una de las conferencias del evento, donde abordó la necesidad de anticipar el mercado laboral digital y resaltó la importancia de las habilidades blandas como un diferencial clave en el futuro del trabajo.

En cuanto a su recorrido profesional, explicó que comenzó desarrollando sitios web para empresas y luego avanzó hacia el mundo de las startups. Además, señaló que cuenta con certificaciones en inteligencia artificial y en desarrollo de soluciones digitales.

“Hoy la información ya no es el cuello de botella; el verdadero desafío es la constancia”, afirmó durante su exposición, al referirse a las oportunidades de aprendizaje en la era digital.

El joven adelantó además que se encuentra próximo a lanzar un proyecto innovador en la provincia: un portal inmobiliario que busca integrar no solo la oferta del sector, sino también servicios complementarios como arquitectura, construcción, diseño y profesionales vinculados al rubro.

La iniciativa apunta a digitalizar y centralizar un mercado que, según explicó, aún presenta un alto grado de informalidad, con el objetivo de generar un ecosistema tecnológico para el sector inmobiliario en Santiago del Estero.