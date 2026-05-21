Tini Stoessel expresa su apoyo a las mujeres en un recital en Salta

Durante su actuación en Salta, Tini Stoessel lanzó un poderoso mensaje contra el acoso y la violencia hacia las mujeres, resonando con su audiencia.

Hoy 19:16

Tini Stoessel se presentó este fin de semana en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, como parte de su exitosa gira Futttura. En un momento clave del recital, la artista hizo una pausa para compartir un importante mensaje sobre el acoso y la violencia hacia las mujeres, tocando el corazón de sus seguidores.

El emotivo instante fue captado por sus fanáticas y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Visiblemente afectada, Tini se mostró conmovida al reflexionar sobre el miedo y la inseguridad que muchas mujeres enfrentan a diario.

“Anímense a hablar, anímense a contar con alguien, es difícil hablar o expresar”, declaró Tini ante un estadio en silencio, donde cada palabra resonaba con fuerza entre los presentes.

Además, la cantante expresó: “Es muy loco ver tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes. Qué injusto, qué injustas muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad”.

Durante su conmovedor discurso, también subrayó: “A la hora de hacer cualquier cosa, tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio...”.

En este contexto, Tini enfatizó la importancia de la solidaridad entre mujeres. “Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. Desde esas mínimas cositas, a las más grandes... No las dejen pasar. Anímense a hablar”, instó.

“Te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte. Es muy loco... Escucho este silencio y me parece estremecedor”, añadió mientras intentaba contener las lágrimas, mostrando su vulnerabilidad ante el público.

Antes de reanudar su actuación, dejó un último mensaje: “No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar, no tengan miedo. También espero que seamos más escuchadas”, cerró antes de volver a cantar.