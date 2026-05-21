Fernández comenzó el techado del nuevo espacio multiuso junto al Paseo Capital del Agro

La intendente Yanina Iturre supervisó el inicio del montaje de las estructuras metálicas del tinglado que combinará actividades deportivas, recreativas y productivas para toda la comunidad.

Hoy 18:34

La ciudad de Fernández dio un nuevo paso en el desarrollo de uno de sus proyectos urbanos más importantes de los últimos años. Durante esta semana comenzaron las tareas de montaje de las estructuras metálicas que conformarán el techo del nuevo espacio multiuso ubicado en el predio ferroviario, contiguo al emblemático Paseo “Capital del Agro”.

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La intendente Yanina Iturre recorrió el lugar junto al Secretario de Obras Públicas, Andrés Castillo; el Fiscal Municipal, Dr. Martín Catella Paz; y el concejal Miguel Gómez, para supervisar el avance de una obra que apunta a transformar el sector en un punto de encuentro permanente para vecinos, emprendedores y deportistas.

El nuevo tinglado cubrirá el espacio donde tradicionalmente se instalan las carpas de artesanos y emprendedores durante los festejos por el aniversario de la ciudad. Con esta infraestructura, los feriantes podrán desarrollar sus actividades durante todo el año en un espacio protegido y más cómodo, sin depender de las condiciones climáticas.

Además, el proyecto contempla un fuerte perfil deportivo y recreativo. Durante la semana, el lugar funcionará como un playón multiuso equipado para la práctica de disciplinas como básquet, vóley y cesto, generando un nuevo espacio de contención y encuentro para niños, jóvenes y familias fernandenses.

“Es un espacio que los fernandenses han adoptado como propio para sus actividades recreativas, y ver cómo va avanzando este sector techado es muy satisfactorio porque viene a mejorar y a darle mayor calidad de vida a todos los vecinos”, expresó Iturre durante la recorrida.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su diseño arquitectónico, pensado especialmente para mejorar el confort térmico y la funcionalidad del lugar. El tinglado fue desarrollado bajo un criterio de orientación solar estratégica, reduciendo la exposición directa al calor y favoreciendo una mejor circulación del aire.

La obra también incluirá forestación con especies autóctonas, sectores de sombra natural y caminerías dinámicas que acompañarán la integración del parque con el resto del paseo urbano.

En diálogo con este medio, la intendente remarcó que el avance de la obra es posible gracias al ordenamiento económico del municipio. “Gracias a un equilibrio fiscal y una administración ordenada, aunque sea de manera más pausada, podemos seguir avanzando con obras en distintos sectores de la ciudad y también en zonas rurales”, señaló.

Con el inicio del techado, el nuevo espacio multiuso comienza a tomar forma definitiva y se perfila como uno de los futuros puntos centrales de integración social, deportiva y productiva de Fernández.