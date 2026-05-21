El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y desembolsará US$1.000 millones para la Argentina

Con este giro, el país ya recibió el 80% del programa de US$20.000 millones. El organismo destacó avances fiscales, reformas y el proceso de acumulación de reservas.

Hoy 18:45

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó finalmente la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina y autorizó un nuevo desembolso por US$1.000 millones.

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Con este giro, el país ya acumuló cerca del 80% del programa total de US$20.000 millones acordado inicialmente, en el marco del entendimiento firmado con el organismo multilateral.

La aprobación llega luego de que el pasado 15 de abril el FMI diera el visto bueno técnico a la revisión del programa, aunque restaba la validación final del directorio, que se concretó en las últimas horas.

El acuerdo forma parte del programa vigente entre el organismo y la Argentina, que contempla metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, además de compromisos vinculados a reformas estructurales.

En su evaluación previa, el FMI había destacado avances como el Presupuesto 2026, la denominada Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral en discusión y distintas medidas orientadas a fomentar inversiones, especialmente en el sector minero.

También subrayó el proceso de acumulación de reservas del Banco Central, que según el organismo ya superó los US$8.800 millones en compras acumuladas en lo que va del año.

El informe del Fondo volvió a insistir en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, señalando que la Argentina deberá alcanzar hacia fines de 2026 un superávit primario del 1,4% del PBI.

Asimismo, el organismo planteó la importancia de mantener un “control del gasto riguroso y continuo” y de fortalecer las reservas internacionales con un incremento estimado de al menos US$8.000 millones adicionales en el período.

Con esta nueva aprobación, el Gobierno argentino asegura una nueva inyección de divisas clave para su esquema financiero, en un contexto de seguimiento permanente por parte del organismo internacional.