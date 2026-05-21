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Silva Neder participó de la reunión del FOVIRA y se definieron las nuevas autoridades del foro federal

El encuentro de vicegobernadoras y vicegobernadores de todo el país se realizó en CABA y reafirmó la agenda de integración, federalismo y reducción de desigualdades entre provincias.

Hoy 18:51
Silva Neder

El Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) llevó adelante una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se definieron las autoridades que conducirán el organismo durante el período 2026-2027.

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El encuentro contó con la participación de representantes de distintas provincias del país y tuvo como ejes principales el fortalecimiento del federalismo y la búsqueda de mecanismos para reducir las desigualdades regionales en el contexto nacional y latinoamericano.

En ese marco, el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, participó activamente de la sesión y formó parte del proceso de definición de autoridades del foro.

Durante el tratamiento del orden del día, se llevó a cabo la elección de la Presidencia y Vicepresidencia del organismo. En ese contexto, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, propuso a la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, para ocupar la presidencia, mientras que Silva Neder propuso al propio Bernis para la vicepresidencia.

Finalmente, tras las deliberaciones, la conducción del FOVIRA quedó conformada con Magario como presidenta y Bernis como vicepresidente del organismo para el nuevo período.

Durante la reunión también se abordaron los “Mecanismos para la Integración, Solidaridad y Federalismo”, donde se coincidió en la necesidad de profundizar la articulación entre provincias frente a los desafíos económicos y sociales actuales.

Los participantes destacaron la importancia de sostener una agenda común de cooperación institucional, basada en el intercambio de experiencias legislativas y políticas públicas entre las distintas jurisdicciones del país.

La cumbre reunió a una amplia representación federal, consolidando al FOVIRA como un espacio de diálogo estratégico para el fortalecimiento del federalismo argentino.

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