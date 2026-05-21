“Un gobierno que apuesta a la educación no le tiene miedo al conocimiento”, destacó Jorge Mukdise en Smart City

El diputado nacional Jorge Mukdise participó de una nueva edición de Smart City Santiago del Estero y destacó la importancia de que la provincia sea sede de un evento internacional orientado a la innovación, la tecnología y el desarrollo de ciudades inteligentes.

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En entrevista con Diario Panorama, el legislador expresó su satisfacción por formar parte del encuentro y aseguró que representa “una gran alegría” para todos los santiagueños.

“Es un orgullo que Santiago del Estero pueda ser sede de un evento internacional y de vanguardia como este”, señaló Mukdise, al tiempo que valoró la decisión política del Gobierno provincial de impulsar este tipo de iniciativas vinculadas a la educación y al conocimiento.

“Siempre digo que un gobierno que está muy seguro de lo que hace no le tiene miedo a la educación ni al conocimiento. Santiago del Estero es una de las provincias que más apuesta por la educación y además abre las puertas para que todos puedan venir a aprender, generar habilidades e incorporar tecnología”, expresó.

Asimismo, destacó que herramientas tecnológicas bien utilizadas pueden mejorar distintos aspectos de la vida cotidiana. “La tecnología puede mejorar la educación, la cultura y la producción, pero también debe estar acompañada por conciencia y capacitación”, sostuvo.

En ese sentido, Mukdise reflexionó sobre el concepto de ciudades inteligentes y aseguró que no solo se trata de incorporar tecnología, sino también de promover mejores hábitos y convivencia social.

“Una ciudad inteligente también es aquella que logra generar conciencia colectiva, respeto por el peatón, un tránsito más seguro, limpieza y mejor calidad de vida para sus habitantes. La tecnología ayuda mucho, pero hay que ponerle cabeza y corazón”, afirmó.

Por otra parte, el diputado nacional resaltó la importante participación de jóvenes durante el evento y dejó un mensaje vinculado al desafío de adaptarse a los cambios tecnológicos.

“Estos cambios vertiginosos han venido para quedarse. Los jóvenes tienen hoy las herramientas en sus manos y deben desarrollar las habilidades necesarias para aprovechar todo su potencial”, concluyó.