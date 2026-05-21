El Gobernador recibió al embajador de la República de Turquía en una visita protocolar en Casa de Gobierno

La visita forma parte de una gira del diplomático por provincias del Noroeste Argentino, orientada a fortalecer los lazos institucionales y promover el intercambio económico.

Hoy 15:49

El gobernador Elías Suárez recibió este jueves al mediodía en Casa de Gobierno al embajador de la República de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, en el marco de una visita protocolar en la que se abordaron temas vinculados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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La visita forma parte de una gira del diplomático por provincias del Noroeste Argentino, orientada a fortalecer los lazos institucionales y promover el intercambio económico y cultural entre Turquía y las distintas regiones del país.

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Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el secretario de Relaciones Internacionales de Santiago del Estero, Bernardo Abruzzese, los ministros de Gobierno, Bernardo Herrera; de Justicia, Matilde O’Mill; de Educación, Mariela Nassif; de Salud, Natividad Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid; de Producción, Néstor Machado; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai y de Economía, Atilio Chara. También el secretario de Gestión Económica, Jorge Murad y la secretaria de Trabajo, Julia Comán.